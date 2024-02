Correggio, denunciati per tentati furti a edicola e bar

Correggio (Reggio Emilia), 3 febbraio 2024 – Avevano tentato di rubare in un’edicola e poi nel vicino bar, in centro a Correggio. Accadeva lo scorso agosto. Ora le indagini, supportate anche dalle telecamere della videosorveglianza, hanno permesso ai carabinieri della caserma correggese di risalire ai presunti autori dei reati, due trentenni residenti nel Reggiano che sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. Era stato il titolare del bar a fornire ai carabinieri le immagini della videosorveglianza, ma anche quelle pubbliche in uso in piazzale 2 Agosto, non distante dall’edicola di viale Saltini, nei pressi delle scuole e del terminal degli autobus. I due uomini avevano tentato di entrare al bar, usando un martello per forzare la porta dei servizi igienici e del magazzino, infrangendo una vetrata. Alcuni testimoni avevano visto fuggire due persone in bici dopo i tentati furti. Ora, grazie agli elementi raccolti dagli investigatori, si è arrivati alla denuncia dei due uomini, che risultano essere già noti alle forze dell’ordine.