Correggio, denunciato per il furto con strappo della catenina

Correggio (Reggio Emilia), 5 marzo 2024 - Un sistema già collaudato e purtroppo molto diffuso, con il ladro che entra in cortile, avvicina la vittima con la scusa di chiedere informazioni per poi strappare la catenina d’oro. In questo caso, avvenuto a Correggio ai danni di un uomo ottantenne, il ladro aveva cercato anche di portarsi via l’anello d’oro del pensionato. Era accaduto oltre un anno fa. E ora le indagini hanno portato alla denuncia del presunto autore del reato. Si tratta di un uomo di 38 anni, residente nel Modenese, accusato di furto con strappo. Il pensionato aveva denunciato di essere stato avvicinato da un uomo a lui sconosciuto mentre era seduto in cortile. Si era visto appoggiare la mano sul collo dal ladro, il quale aveva strappato la catenina dal collo, tentando pure di sfilare l’anello. Operazione non riuscita per l’immediata chiusura della mano della vittima. Il malvivente era poi fuggito in auto. Proprio la descrizione della vettura, fornita ai carabinieri, insieme all’analisi delle immagini della videorveglianza, ha permesso di risalire al presunto autore del furto, risultato essere parente del proprietario dell’auto, con quest’ultimo estraneo ai fatti. Il denunciato è stato pure riconosciuto dalla vittima in una apposita seduta fotografica.