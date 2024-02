Correggio, due denunce per l'aggressione in birreria

Correggio (Reggio Emilia), 26 febbraio 2024 - Dopo l’arresto dei giorni scorsi, sono arrivate anche le denunce per i presunti complici dell’uomo fermato dopo un’aggressione a clienti di una birreria di Correggio. Si tratta di un giovane di 25 anni e di un 17enne, quest’ultimo denunciato al tribunale dei minori. Entrambi sono accusati di concorso in furto con destrezza, tentata estorsione, rapina impropria e lesioni personali. In breve tempo i carabinieri di Correggio sono risaliti ai presunti autori dell’aggressione, partita con il furto con destrezza di un telefonino e delle chiavi dell’auto di un cliente della birreria, il quale poi si era visto chiedere una somma in denaro per la restituzione. Al rifiuto della vittima era scattata la violenza, che aveva coinvolto pure altri due clienti intervenuti per difendere il malcapitato, poi medicati per lesioni guaribili entro una settimana. I tre aggressori erano fuggiti sull’auto avviata con le chiavi rubate, intercettata poco dopo dai carabinieri nei pressi del parco della Memoria. Uno dei sospetti era stato fermato e arrestato, nonostante la resistenza opposta ai militari dell’Arma. Gli altri due sono stati identificati successivamente e denunciati alla magistratura. L’auto rubata è stata restituita al proprietario.