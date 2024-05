’Correggio Jazz’ al teatro Asioli

· La musica del ’Correggio Jazz’ sbarca stasera alle 21 al teatro Asioli con le note di Zenophilia ad accompagnare la voce di Dean Bowman, con Zeno De Rossi alla batteria, Pietro Bittolo Bon al sax, Filippo Vignato al trombone, Glauco Benedetti alla tuba, Simone Padovani alle percussioni (foto).

· Alle 21,30 nelle chiesa di Sant’Agostino di piazza Pignedoli a Reggio, la rassegna Soli Deo Gloria con il concerto di musica gregoriana col soprano Susanne Jutz-Miltschitzky e Josef Miltschitzky all’organo.

· Alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, stasera alle 21 prende il via ’Visioni del corpo’, tra arte e danza contemporanea. Si comincia con ’Il corpo in pericolo’, dialogo tra Nicolas Ballario, Roberto Escobar e Roberto Tedesco, con le coreografie di Tedesco.

· Dalle 19 ai prati della Rocca a San Martino in Rio la Fiera di Maggio con cena, sfilata Young Style, intrattenimento musicale e alle 23,15 i fuochi d’artificio.

· Al cinema Rosebud a Reggio alle 21 il film ’Strade di fuoco’ di Wim Wenders, girato nel 1984 negli Stati Uniti e proposto in versione originale per ’Cinema ritrovato’, con ingresso gratuito.

· Alla Bottega di via Fontana a Reggio oggi alle 18,30 tornano i laboratori di narrazione professionale sulla propria storia per muoversi in sicurezza nel mondo del lavoro.

· Alle 16 al centro sociale di via Gattaglio a Reggio un nuovo incontro sulla prevenzione e il contrasto alle truffe, promosso da Federconsumatori.

· Al cinema Eden a Puianello di Quattro Castella stasera alle 20,45 la proiezione di cortometraggi girati da autori palestinesi. Ingresso libero.

