Correggio s’impone sul Castel Guelfo

PALL. CORREGGIO

84

castel GUELFO BASKET

67

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 2, Manicardi ne, De Toni, Morgotti 13, Sutera 13, Pini 9, Guardasoni L. 2, Galli ne, Iori 9, Guardasoni M. 13, Spallanzani ne, Lavacchielli 23. All. Pantaleo.

CASTEL GUELFO BASKET: Flan 11, Torreggiani, Ghini ne, Franchini 7, Frassineti ne, Savino 2, Bergami 6, Musolesi 6, Naldi 8, Degli Esposti Castori 18, Santini 9, Rubbi ne. All. Agresti.

Arbitri: Aly Belfadel e De Nigris di Bologna.

Parziali: 23-22, 49-38, 64-56.

Prima vittoria per la Pallacanestro Correggio (2) nella poule salvezza di Serie C. Al PalaPietri i giallo-neri dimenticano i fantasmi del recente passato ottenendo una netta vittoria contro Castel Guelfo (2), agganciando i rivali di giornata e San Lazzaro in classifica. I padroni di casa, trascinati da un Lavacchielli in gran spolvero, comandano saldamente a partire dal secondo quarto, per poi rendersi irraggiungibili nel finale.