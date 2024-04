Correggio, tre minori denunciati per pestaggio a scuola

Correggio (Reggio Emilia), 26 aprile 2024 – Inizialmente era uno scherzo, poi sfociato in violenza con ricovero breve in ospedale, per un ragazzo 14enne, con calci e pugni che avevano provocato ferite guaribili in quattro giorni, ma con i segni sul corpo rimasti molto più a lungo. Era accaduto lo scorso ottobre al Convitto Corso di Correggio. Ora i carabinieri della locale caserma hanno confermato i primi sospetti, con l’inoltro formale della denuncia al tribunale del tribunale dei minori di Bologna nei confronti di tre giovani di 16 anni, tutti residenti nella Bassa. Gli indagati avevano avvicinato la vittima, intervenuta per difendere un compagno, venendo preso di mira: prima con scappellotti sulla nuca, poi con schiaffi, calci e pugni. Un insegnante si era accorto del giovane ferito e aveva fatto intervenire i soccorsi, con gli operatori dell’ambulanza per il trasporto in ospedale a Reggio. Un familiare del ragazzo aveva sporto querela in caserma, facendo avviate le indagini. Già a gennaio l’identificazione dei tre ragazzi, finiti pure al centro di un provvedimento disciplinare a scuola. E ora la denuncia formale per concorso in lesioni personali. Secondo le indagini alla base del pestaggio ci sarebbe un presumibile scherzo poi tramutatosi in una vera e propria aggressione.