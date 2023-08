Corso di yoga per donne incinte

Il centro per le Famiglie di Castelnovo Monti propone un nuovo corso gratuito di yoga per donne in gravidanza, visto il grande interesse che ha suscitato nelle precedenti edizioni. Tale corso inizierà il 5 settembre prossimo e proseguirà tutti i martedì dalle ore 10 alle 11.30, presso la sede del Centro per le Famiglie in via XXV Aprile 1 (trasversale di via Don P. Borghi – Ex Centro Giovani) a Castelnovo Monti. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Unione Comuni dell’Appennino ed è gratuita per tutte le gestanti, però è obbligatoria la prenotazione per coloro che desiderano parteciparvi. Per iscriversi al corso è possibile mandare una mail all’indirizzo centrofamiglie@unioneappennino.re.it, o telefonare al numero 340 4649682. s.b.