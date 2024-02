Cortenova e Signori: nessuna intesa

Nessuna intesa elettorale tra la lista "Alternativa Bagnolo", ex M5s, e la lista Bagnolo Futura, appoggiata dal Pd. Da tempo si parlava di una possibile intesa fra il gruppo guidato da Pietro Cortenova e la lista del consigliere Marco Signori. "Bagnolo Futura – dice Signori – ci pare nascere come una sommatoria di soggetti politici, col carattere civico tutt’altro che netto. Inoltre, in consiglio si è evidenziata di recente una evidente distanza tra Alternativa e gli eletti di area Pd su temi di rilievo, segnando spesso un passivo allineamento alle direttive di partito".