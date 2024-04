Corteo antifascista a Correggio

Correggio deve rinunciare alla sua giornata di musica nel parco, a causa del maltempo. Ma il 25 Aprile si sposta in Corso Mazzini. "Le piogge incessanti degli ultimi giorni rendono il parco della memoria impraticabile – scrivono dal Comune – Dj set, stand, spazi di somministrazione e festeggiamenti pomeridiani spostati in centro. Vengono confermati tutti gli appuntamenti istituzionali del mattino, ma purtroppo non sarà possibile realizzare il concerto dei Meganoidi".

Questo 25 aprile, condizionato dal maltempo, si apre quindi alle ore 10 con la Santa Messa alla Basilica dei Santi Quirino e Michele. A seguire, il corteo con accompagnamento della banda cittadina “L. Asioli”, con la deposizione dei fiori sulle lapidi e sul monumento ai caduti del centro storico.

Intorno alle 11:45, sempre in Corso Mazzini, gli interventi istituzionali del Sindaco Fabio Testi e del Presidente di ANPI Correggio Giuseppe Lini. A seguire, il corteo antifascista con partenza da Via Antonioli. In collaborazione con ANPI Correggio e Casa del Popolo Spartaco. Nel pomeriggio, come detto, la festa in Corso Mazzini con un dj set di Good Old Manners che accompagnerà il pomeriggio, con stand e spazi dedicati all’enogastronomia".