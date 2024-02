"Così aiutiamo le nostre scuole"

La cooperativa Realco, con i suoi supermercati Sigma ed Ecu, è onorata di essere sponsor della coinvolgente iniziativa Cronisti in Classe per promuovere l’arte della scrittura tra i banchi di scuola. Con questo tipo di iniziativa la storica cooperativa, con sede a Reggio Emilia, desidera rafforzare ulteriormente il proprio legame col territorio. Passione, lavoro di squadra, legame fortissimo col nostro territorio sono i valori che animano ogni giorno i nostri soci imprenditori ed i dipendenti dei nostri negozi, attori protagonisti dei territori in cui operano con la grande missione di offrire oltra a una spesa di qualità ai propri clienti un sorriso e preziosi consigli sui prodotti locali. Valori che abbiamo da subito riconosciuto in Cronisti in Classe, espressione concreta di come il lavoro di squadra stimolato da giornalisti professionisti e dagli insegnati possa favorire lo sviluppo delle capacità creative e comunicative delle nuove generazioni, incoraggiandole ad esprimere la forza delle proprie idee in modo chiaro ed efficace anche nella vita reale. Questo progetto si inserisce all’interno di due attività che lanceremo nelle prossime settimane a sostegno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed alle società ed associazioni sportive dilettantistiche: "Sigma per la scuola e lo sport" per l’insegna Sigma e "Fai una bella azione per la scuola e lo sport " per le insegne Ecu ed Economy. I clienti ogni 10 euro di spesa riceveranno un tagliando "Scuola e Sport" da donare alle scuole ed associazioni sportive dilettantistiche che potranno così ottenere materiale didattico ed attrezzature sportive in forma gratuita. Ringrazio calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che contribuirà al futuro delle nuove generazioni. Il Gruppo Realco lancia una sfida ai piccoli giornalisti sulle tematiche: "Gli anziani: idee per aiutarli nella spesa quotidiana", "Lo sport è per tutti" e "La spesa del futuro".

Elena Sinigaglia, responsabile marketing Realco sc