Cremeria e Bassa, via libera al corso per informatici

Un successo per il Centro Studio e Lavoro Cremeria e il Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana. E’ stato approvato il primo corso IFTS per informatici in Val d’Enza e Bassa Reggiana. Finanziato dalla Regione con il titolo “Esperto in IT Business Analytics e Data Security Management”, formerà esperti in ambito informatico che sappiano occuparsi di aspetti legali, etici ed economici.

"Abbiamo lavorato con convinzione per l’assegnazione a Cremeria e Cfp Bassa Reggiana - dice il consigliere regionale Andrea Costa -: è il riconoscimento della Regione per il lavoro di squadra dei due centri di formazione e rappresenta una importante qualificazione dell’offerta formativa". Il corso dalla durata di 800 (di cui 320 di stage), è aperto a 20 partecipanti, giovani e adulti, in possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore.