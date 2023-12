Croce Verde: arrivano 25 nuovi volontari

Si arricchisce di 25 volontari la Croce Verde di Castelnovo Monti-Vetto: concluso nei giorni scorsi l’ultimo corso per operatori volontari del sodalizio, svolto nella sede di Castelnovo Monti. Il corso ha avuto un grande successo in termini di adesioni e di impegno da parte dei partecipanti, come sottolinea il presidente della pubblica assistenza castelnovese, Iacopo Fiorentini.

"Da oggi possiamo contare su 25 nuovi volontari: siamo estremamente grati per questi numeri così importanti, ma al di là dei parametri numerici è stato proprio l’impegno e la dedizione che queste persone hanno messo nel corso trasmettendoci una grande fiducia per il futuro di questo servizio volto alla comunità – spiega il presidente – . Si tratta di ragazze e ragazzi, donne e uomini che hanno compreso quanto sia importante e fondamentale donare un po’ del loro tempo verso un obiettivo alto: aiutare chi si trova in situazioni di emergenza e difficoltà. Vorrei ringraziarli uno ad uno e dire a tutti che da questa esperienza di volontariato in Croce Verde riceveranno, in termini di soddisfazione e gratificazione personale, molto di più di quello che potranno dare. Entrare in Croce Verde è come entrare in una grande famiglia, l’abbiamo dimostrato anche alla conclusione del corso con una cena tutti insieme".

I corsi per diventare volontari di Croce Verde verranno poi riproposti nel 2024, e la possibilità di intraprendere questa scelta è sempre aperta.

"Abbiamo costantemente bisogno di persone generose e attente ai bisogni delle fasce più deboli della nostra comunità", ha concluso il presidente.

