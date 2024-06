Crotti e Spattini vincono al Matilde, Scalabrini s’aggiudica il ’Sironi’ al San Valentino

Il circuito Flott ha fatto tappa domenica scorsa al Matilde Golf con il 2° appuntamento della stagione. Oltre 100 giocatori sono scesi sul percorso a coppie con la formula foursome, cioè giocando un colpo a testa. Piergiovanni Crotti e Luca Spattini hanno vinto grazie a un giro in 84 colpi. Nella categoria netta Roberto Bassoli e Paolo Terrachini (42) sono stati protagonisti assoluti lasciando a 4 lunghezze Stefano Varini e Alessandra Bonezzi mentre Maurizio Bergomi ed Ettore Burani (37) hanno completato il podio.

Al Golf San Valentino i golfisti si sono affrontati nel Trofeo Sironi, giunto alla 15ª edizione. Marco Scalabrini si è imposto con 79 colpi. In prima categoria Roberto Ferretti (37) ha superato di misura Andrea Lamberti (36), in 2ª Francesco Torlai (37) ha vinto l’avvincente testa a testa con Daniele Fantuzzi, appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In 3ª Marco Corbelli (44) ha avuto la meglio su Antonio Andreotti, a un solo colpo.

Andrea Ronchi