Crpa, approvato il bilancio. Nuova sede alle Reggiane: "Focus: più sostenibilità"

Approvato il bilancio 2023 del Crpa, crescono i numeri. L’assemblea dei soci del ’Centro Ricerche Produzioni Animali’, presieduta da Simona Caselli, mercoledì ha approvato il documento che evidenzia ricavi per oltre 3,5 milioni di euro, di cui 3,2 milioni da progetti pubblici e commesse private, con un incremento di circa 400mila euro rispetto all’anno precedente. L’esercizio ha chiuso con un risultato leggermente positivo: l’utile netto è di circa 26mila euro.

Nel corso dell’assemblea il Comune di Reggio ha confermato che gli uffici del Crpa troveranno futura collocazione all’interno della ’Cattedrale’, l’edificio delle ex Officine Reggiane il cui recupero costerà 12 milioni di euro (8 milioni di risorse comunali e 4 da Pnrr), il cui cantiere inizierà nel corso di quest’anno. I laboratori Crpa sono già dal 2013 collocati nel capannone 19 del Tecnopolo: l’operazione riunirà in un’unica sede tutta l’azienda consortile. L’accordo tra Stu Reggiane è già stato siglato lo scorso febbraio.

Nato nel 1973 come consorzio di enti pubblici trasformatosi poi in spa, oggi il Crpa è una società consortile per azioni senza finalità di lucro. Ne sono soci il Comune e la Provincia di Reggio; la Fondazione Manodori; la Camera di Commercio; la Cia, la Coldiretti e la Confagricoltura; le associazioni di allevatori Aia, Asser, Assica, Anas e Assoavi; Progeo; Ireti; la società consortile EmilCap; il Consorzio del Parmigiano-Reggiano e quello del Prosciutto di Parma. Inizialmente si occupava principalmente di ricerca sulla genetica animale, ha poi nel corso del tempo ampliato i suoi ambiti di intervento all’agricoltura ecocompatibile, con le nuove sfide dei cambiamenti climatici in cima all’agenda, e alla gestione di servizi per i produttori agricoli, l’industria agro-alimentare e gli enti pubblici che si occupano del settore primario.

"Il 2023 è stato un anno positivo per il nostro Centro, che ha svolto un grande volume di attività sia in ambito pubblico che privato", ha spiegato la presidente Caselli, ex assessora regionale all’Agricoltura, aggiungendo: "L’attività di ricerca è sempre più orientata ad accrescere la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di allevamento e viene attuata dal livello regionale a quello europeo, attraverso una consolidata rete di collaborazioni. Le innovazioni che proponiamo e testiamo devono servire al settore agro-zootecnico per migliorarsi sempre più, venendo incontro ad importanti esigenze espresse dalla società, come il benessere animale, la riduzione delle emissioni in atmosfera, l’uso responsabile degli antibiotici e dei fertilizzanti. Crpa opera a favore dello sviluppo equilibrato di un settore strategico per il nostro territorio".

Nel novembre 2023 si è celebrato il cinquantenario di attività del Crpa, nella Sala degli Specchi del Valli. In quel contesto è stato messo in evidenza come il Centro abbia formato decine di giovani ricercatori. Oggi i dipendenti sono quasi cinquanta, con significativa prevalenza femminile: oltre il 60% dei lavoratori.