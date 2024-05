Cultura da proteggere. L’idea di Coalizione Civica: "Più risorse per spettacoli e potenziare le biblioteche"

"Aumentare le risorse a disposizione di chi promuove l’arte dal basso, facilitare la burocrazia dei permessi per gli spettacoli, potenziare le biblioteche pubbliche sul fronte delle iniziative sul modello del Multiplo di Cavriago". Queste le proposte cardine del programma di Coalizione Civica nel campo della cultura. A scendere nei dettagli è Matteo Bartoli, presidente di Onart e direttore artistico del teatro San Prospero, candidato al Consiglio Comunale per la lista che propone Fabrizio Aguzzoli alla carica di sindaco.

"La cultura – spiega Bartoli (nella foto) – è un diritto di tutti e un patrimonio da valorizzare e proteggere. Ad oggi il Comune di Reggio supporta le realtà culturali con un bando da circa 120mila euro all’anno; non è molto e va aumentato". Bartoli poi sciorina le proposte che Coalizione Civica intende realizzare qualora fosse eletta, citando anche degli esempi virtuosi: "Creeremo uno sportello per il pubblico spettacolo, un ufficio unico in Comune dove si potranno prendere tutti i permessi per fare concerti ed eventi. Vogliamo lavorare sulle biblioteche e sulla promozione della cultura, aumentando gli orari di apertura e gli eventi all’interno della Biblioteca Panizzi e delle decentrate. Un modello da prendere ad esempio è lo spazio del Multiplo di Cavriago".

Infine, conclude Bartoli, "occorre sostenere le imprese culturali, i professionisti e le associazioni locali, mettendoli al centro della scena culturale. L’amministrazione deve essere al servizio di questi attori, supportando i progetti che permettono di promuoverli alivello locale e sovralocale".

Intanto lunedì sera alle 20,30, prosegue il ciclo di appuntamenti con le frazioni del candidato Aguzzoli che incontrerà gli abitanti di Sabbione e Gavasseto nella sede dell’azienda agricola "Il Tralcio" di via Anna Frank 59. "Nel corso della serata si ragionerà di tanti temi di interesse pubblico relativi alla zona di Sabbione e Gavasseto. Tra questi, gli interventi sulle piste ciclopedonali di via Anna Frank e via Comparoni, molto utilizzate dalla popolazione, il discusso progetto della tangenziale di Fogliano e la situazione del trasporto pubblico".