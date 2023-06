Cure ortodontiche prenotate fino al 3112 "Le riapriremo"

Difficoltà di accesso alle cure ortodontiche. L’Ausl spiega che "il numero di prime visite prenotabili a Cup è definito dalla capacità di presa in carico, ossia dalla capacità di rispettare i tempi dei controlli che generalmente vanno eseguiti ogni 40 giorni. A Reggio non è stato diminuito il numero di prime visite, nonostante dagli ultimi mesi del 2022 si siano sommate una lunga assenza e riduzione oraria per un totale di 32 ore a settimana e l’attività aggiuntiva non abbia coperto tutte le ore carenti. Il calendario di prima visita è stato aperto fino a dicembre 2023 ed è stato completamente occupato. Appena possibile saranno rese disponibili nuove date. L’esclusione di questi appuntamenti dalla gestione telefonica a mezzo CupTel era stata determinata dalla particolare articolazione della struttura che rende necessario un approfondimento con il paziente per capire le prestazioni da eseguire. Per semplificare i percorsi, stiamo valutando nuove soluzioni che consentano agli utenti di tenere monitorata la disponibilità di visite senza doversi presentare ogni volta in via delle Ortolane".