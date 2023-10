"Curioni sbaglia, ma la destra strumentalizza"

Mentre la Manghi lo attacca sul mercato coperto, il segretario di Azione Claudio Guidetti entra nella questione dell’appalto diretto affidato dal Comune a Roberto Sacchelli, marito dell’assessora Raffaella Curioni, per il servizio di rassegna stampa telematica. Sul caso, uscito in anteprima sul Carlino, Guidetti sposta però il mirino sul centrodestra: "La vicenda mostra evidenti segni di strumentalizzazione. Curioni ha certamente sbagliato con questa replica e peggio ancora si è espresso il Comune. Non serviva. Appare evidente a tutti che marito e moglie parlino tra loro dei rispettivi lavori e problematiche della giornata e dei successi e insuccessi, come accade in tutte le famiglie. Niente di strano, niente da nascondere, nessuno scandalo. Perché, dunque, assecondare questo surreale teatrino messo in piedi dalla destra? Il vero problema è un altro. Riguarda l’opposizione di destra, tanto solerte nell’indignarsi per quisquilie anziché compiere lo sforzo di affrontare i grandi temi della città".

Guidetti scende poi nel merito: "Non è dato sapere cosa pensino i ‘destri’ (sic) sulle problematiche infrastrutturali ed economiche della città, come la viabilità nord-sud, la via Emilia bis, il centro storico, la mobilità, la scuola, la Famiglia, i diritti civili, il bilancio e gli investimenti e manutenzioni, il debito e i contenziosi, la dignità e qualità del lavoro e il caro vita. Finora ho visto solo interrogazioni sporadiche su vicende marginali alla ricerca della notorietà giornaliera. D’altronde il coraggio e le idee bisogna averle. Voglio dirlo con franchezza e il rispetto che ho e si deve agli avversari politici: osservando con attenzione questa destra, seppur democratica, non si coglie alcuna idea alternativa concreta ed attraente di città in grado di contenderne seriamente il Governo. Reggio ha bisogno di un progetto di dimensione europe, non di arroganza e di modeste liti da cortile".