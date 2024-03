’Cyrano deve morire’: spettacolo-concerto all’Asioli di Correggio

Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena "Cirano deve morire", tratto da "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand, per la regia di Leonardo Manzan, con Paola Giannini, Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiaini, le musiche originali di Franco Visioli e Alessandro Levriero eseguite dal vivo da Filippo Lilli.

La storia d’amore e d’amicizia di due amici e di una donna di cui entrambi si innamorano è riscritta per tre voci in uno spettacolo-concerto che trasforma la poesia di fine Ottocento in potenti versi rap. Rime taglienti e ritmo indiavolato raccontano di inganni e di morte, di fedeltà agli altri e di tradimento di se stessi. "Cirano deve morire" recupera la forza poetica del testo originale attraverso la poetica rap non solo per esprimere l’eroismo e la verve polemica del protagonista, ma anche per rendere autentica, quindi fedele a Rostand, la parola d’amore.