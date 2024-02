Da Conad Centro Nord 250 biglietti per i bimbi

Si rinnova la collaborazione tra Conad Centro Nord e Fondazione I Teatri Reggio Emilia: come già in passato, anche quest’anno Conad ha donato 250 biglietti ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria e alle loro famiglie, favorendo così la partecipazione alle attività teatrali soprattutto da parte di quei bambini (ma spesso anche genitori) che a teatro non c’erano mai andati e fornendo una bella occasione di integrazione. I biglietti hanno consentito o consentiranno a bambini e famiglie di partecipare a uno degli spettacoli: La lanterna di Santa Lucia, Le avventure di Pesce Gaetano, Il giro del mondo in 80 giorni e Malèici. Quest’anno i biglietti sono andati a bambini e famiglie della scuola dell’Infanzia Aquilone di Rivalta e primarie Dall’Aglio, Collodi, Madre Teresa di Calcutta e Marconi di Reggio. Dal 2011 sono più di 5.000 gli ingressi a teatro che Conad Centro Nord ha offerto. "Conad è da sempre legato a sport e attività sociali, ma non ci dimentichiamo della cultura, linfa della società – così Paola Rondanini, membro del Cda di Conad Centro Nord. "Il sostegno di Conad, che da tempo sostiene le nostre attività, è prezioso per il Teatro – dice il direttore generale della Fondazione I Teatri, Paolo Cantù –. Il pubblico dei più giovani non è solo il pubblico del domani, ma quello dell’oggi".