Dalla cantina ai mercati mondiali. Un docufilm su Corrado Torreggiani

Partì oltre 40 anni fa dalla cantina di casa, a Bagnolo, togliendo le bottiglie di vino dagli scaffali per ricavare un po’ di spazio per i suoi kit elettronici. Corrado Torreggiani presidente di Midland Europe – sede a Mancasale, 50 dipendenti in Italia, 10 in Spagna, 10 in Francia, 20 in Germania, 50 negli Stati Uniti – racconta in prima persona, in un documentariol (‘The Midland Story’, realizzato in collaborazione con Webgriffe e Digital Agency di Reggio), la storia della sua avventura professionale. E lo fa con la schiettezza e la la genuinità della migliore imprenditoria reggiana: quella che con passione, tenacia e rispetto dei propri collaboratori sapeva realizzare i propri sogni. La storia nasce dalla passione di Corrado Torreggiani per le radio in un periodo storico, la fine degli anni ’60, in cui esistevano solo il telefono fisso e le radio, appunto.

Torreggiani fonda la Cte International in una cantina di Bagnolo in Piano, come siamo abituati a sentire dalle migliori storie americane. In poco tempo la Cte si allarga fino a costruire la prima vera sede nel terreno di famiglia nel 1977. Quel nome – International – porta bene: un’espansione continua. L’azienda – specializzata nella realizzazione di apparecchi per la 27 Mhz, il mondo dei Cb – ha continuato a crescere e aumentare volumi e fatturati fino ad arrivare all’acquisizione del marchio americano Midland, colosso nato per fornire gli apparecchi per le telecomunicazioni alle forze dell’ordine Usa, di proprietà di Western Auto di Kansas City. L’azienda italiana che compra quella american: succede davvero di rado.

Oggi Midland Europe, nel suo quartiere generale di Mancasale, è leader nel settore delle comunicazioni in movimento, moto, camper, camion, agricoltura, sport. Accanto a Corrado Torreggiani ci sono i figli, Paolo, direttore tecnico Midland Europe e Gabriele, vice presidente e direttore vendite. Il documentario è visibile anche sul canale www.youtube.com/@MidlandWorld