Dall’auto le rubano la borsa e 500 euro

Ha ritirato una somma di alcune centinaia di euro al bancomat, per poi recarsi a fare la spesa in un supermercato a Correggio. All’uscita, con il pretesto di una informazione stradale, è stata avvicinata da una donna, con parlata italiana. Ma era il classico sistema per distrarre la vittima, mentre il complice infilava le mani nell’abitacolo della vettura per portarsi via la borsetta.

E’ accaduto l’altro pomeriggio a Correggio, ai danni di una donna sessantenne del luogo. Non si esclude che la vittima sia stata notata mentre prelevata il denaro dallo sportello automatico, attirando l’attenzione dei ladri. Nella borsetta rubata c’erano circa 500 euro, documenti e effetti personali. Si tratta di uno dei numerosi simili casi avvenuti a Correggio e zone limitrofe: spesso con la richiesta di informazioni, talvolta con la foratura di pneumatici.