Dall’Olanda la sostanza che altera le percezioni

Un pacchetto dal contenuto fortemente sospetto ha fatto avviare accertamenti dei carabinieri, scoprendo una spedizione di sostanza stupefacente proveniente dall’Olanda, ordinata via internet e diretta in Italia.

E’ stato l’autista di una società di spedizioni ad accorgersi di qualcosa di strano nel contenuto di uno dei pacchetti che stava trasportando sul furgone. Il plico, infatti, si era aperto in parte, facendo emergere il contenuto, apparso come sostanza piuttosto sospetta. L’autista si è rivolto ai carabinieri della caserma più vicina rispetto all’itinerario percorso, ovvero quella di Castelnovo Sotto, dove ha mostrato il pacco in questione. All’interno c’era una sostanza stupefacente, l’Mdphp, un prodotto che risulta in grado di modificare le percezioni sensoriali e le prestazioni fisiche, che pare fosse stata acquistata sul web. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti, che inizialmente hanno portato a un indirizzo di Parma, dove però non risultavano abitare persone con il nome indicato. Un ulteriore controllo da parte della società di trasporti ha fatto emergere come durante il viaggio l’indirizzo finale fosse stato cambiato, con un riferimento a un recapito nel Bergamasco. Ma non c’erano prove certe che fosse proprio la persona indicata in indirizzo ad aver ordinato la droga. L’elemento che ha permesso ai carabinieri di inoltrare la denuncia è arrivato quando un uomo di 45 anni, residente proprio in provincia di Bergamo, ha contattato la società di trasporto per chiedere conto del ritardo della consegna del pacchetto, che pare attendesse ormai da qualche settimana. A quel punto è scattata la denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno sequestrato i sei grammi di sostanza stupefacente che erano contenuti nel pacco. Si sta ora indagando per cercare di capire quale possa essere il "giro d’affari" legato all’Mdphp e quali specifici canali di trasporto vengono usati, oltre ai normali sistemi di spedizione, per trasferire questa sostanza sul mercato italiano.

Antonio Lecci