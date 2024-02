Danneggia a sprangate un distributore di benzina

Danni alle colonnine della stazione di servizio Tamoil di viale Saltini a Correggio.

L’altra sera è stato segnalato il danno, evidente alla colonnina del pagamento del carburante, ma anche agli impianti di erogazione, che sono stati colpiti con forza con un oggetto metallico che ha mandato in frantumi i vetri e piegato anche le coperture metalliche. Grazie alla immediata raccolta delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e delle testimonianze di passanti, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il presunto responsabile, il quale è stato individuato e denunciato alla magistrature per quanto commesso.

Occorre capire se si è trattato di un gesto legato a vandalismo oppure se possa esservi alla base un tentativo di furto.

Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri di Correggio per ricostruire i fatti in modo chiaro.