Danneggia le finestre di una casa poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Si mette in posa da pugile davanti ai carabinieri che cercano di calmarlo, e ne colpisce uno mandandolo a terra. La mossa è stata l’ultima commessa prima dell’arresto da un 29enne maghrebino, residente in un paese dell’Appennino. Deve ora rispondere dei reati di lesioni, danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. L’uomo, martedì mattina alle 6, è giunto a Cavriago in stato di alterazione psicofisica e si è recato davanti ad un condominio con un manico di scopa e ha tentato di spaccare le finestre di un appartamento al primo piano. Il proprietario ha allertato subito il 112, che ha inviato sul posto una pattuglia del Radiomobile di Reggio.

All’arrivo, i militari hanno trovato la vittima che ha raccontato che l’esagitato si era allontanato a piedi, lasciando però sul posto l’auto. Era danneggiata e priva della targa, trovata poi a breve distanza esattamente davanti un’altra vettura che a sua volta presentava dei danni… La ricerca del 29enne è durata una ventina di minuti. Alla vista dei militari il nordafricano è scappato, e una volta raggiunto si è scagliato contro di loro i carabinieri spintonandoli, agitando energicamente le braccia per colpirli e facendone cadere a terra uno prima di essere bloccato.

f.c.