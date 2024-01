Danneggiamenti, vandalismi e degrado nei parchi: prorogato il divieto d’accesso notturno al 31 gennaio

È stato prorogato il divieto di accesso dalle 20 alle 7 ai parchi urbani di Rio Saliceto, in particolare i parchi Ulivi, Le Collinette e Elsa Morante. Il provvedimento era stato adottato dalla locale amministrazione comunale durante le festività natalizie, con scadenza il 7 gennaio, pensando di esaurire questo divieto con la ripresa dell’attività delle scuole, quando i giovani escono meno la sera proprio per poter essere regolarmente a scuola il giorno dopo, preparati e riposati. Ma, a quanto pare, il problema del degrado, danneggiamenti e vandalismi in questi luoghi pubblici non si è affatto interrotto, con il problema che non risulta del tutto risolto. Per questo è stato deciso di prorogare il divieto di accesso ai parchi almeno fino al 31 gennaio, durante le ore serali e notturne, attraverso la prima ordinanza comunale del 2024, emessa l’8 gennaio. Emerge pure che alcune sanzioni sarebbero state emesse a carico di persone che hanno violato il divieto dell’ordinanza. Intanto, l’amministrazione comunale riese ha voluto pubblicamente ringraziare carabinieri e polizia locale "per il costante supporto", chiedendo ai cittadini di collaborare "per sconfiggere un malcostume in continuo crescendo", legato appunto a comportamenti scorretti e degradanti avvenuti ad opera di gruppi di giovani e giovanissimi.