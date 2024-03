Danzatori con doti circensi in ’The magic of light’ Stasera al teatro di Novellara, alle 20,45, "The magic of light" propone coreografie sorprendenti di Anthony Heinl, un mix di danza, physical theater, atletismo e tecnologia. La luce guida lo spettatore in mondi immaginifici, regalando emozioni e stimoli visivi. Un'esperienza teatrale coinvolgente e magica.