Degrado e persone sospette: "E ora anche una nuova campina"

Sono sempre più preoccupati i residenti nella zona di via Gabella, a Cadelbosco Sopra, già più volte al centro di polemiche per situazioni di degrado, lavori edili abusivi, discariche e presenza di persone sospette. "E ora abbiamo anche una nuova… campina", dicono alcuni residenti, segnalando la presenza di roulotte accanto a edifici che non risulta avere la necessaria "abitabilità". "Questa zona di Cadelbosco sembra diventata una zona franca, dove vige la legge del più forte. Sembra permesso tutto", aggiungono alcuni residenti. Negli ultimi anni sono stati diversi i controlli eseguiti dalle forze dell’ordine e dagli uffici comunali per cercare di bloccare il degrado e il fenomeno di presenze sospette in spazi angusti e privi di ogni adeguato servizio per l’abitabilità. Ma la situazione, nonostante ulteriori controlli a opera della polizia locale, non sembra essere migliorata, con attività di natura edile che sembra proseguire all’interno degli edifici, senza autorizzazione, tra rottami e rifiuti di ogni tipo.