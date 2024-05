Delmastro: "Daremo agli agenti regole chiare"

Al termine della sua visita al carcere di Reggio, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro parla dei 10 agenti accusati per il pestaggio di un detenuto nell’aprile del 2023. Delmastro, accolto dai vertici locali di FdI e dal candidato sindaco Tarquini, commenta: "Per fortuna ho scoperto che il gup avrebbe fatto decadere le misure nei loro confronti. Possiamo incespicare e quando qualcuno sbaglia paga. Ma per il 99,9 periodico si tratta di professionisti della sicurezza che operano nella legalità". E aggiunge: "Questo Governo non arretra più su ordine, sicurezza e legalità all’interno degli istituti e sta risarcendo la penitenziaria" non solo con personale, dotazioni e fondi per l’edilizia carceraria, ma "anche garantendo regole di ingaggio chiare e certe, con protocolli operativi che indicano, in una cornice di legalità, fino a che punto possono spingersi nell’uso legittimo della forza per ripristinare la sicurezza in caso di disordini".