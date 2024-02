Dialettale, a Casalgrande ’Dante, dai c’andom’

Spettacolo dialettale, stasera alle 21 al teatro di Casalgrande, con la commedia "Dante, dai c’andom" della compagnia "InDù & Friends". Un testo che prende spunto dalla Divina Commedia di Dante, con protagonisti Dante e Virgilia. Sono marito e moglie e lui, dopo una cena abbondante, si addormenta sul divano e in sogno fa uno strano viaggio: dopo essersi trovato in una selva oscura, incontrerà diversi personaggi, tra cui un traghettatore di anime, il portinaio dell’inferno, golosi, adulatori, diavoli e altri esseri originali. Un modo divertente per rendere contemporaneo uno scritto come la Divina Commedia senza però annoiare, perché per tutto lo spettacolo il pubblico viene sollecitato da gag e battute che attualizzano i personaggi. Sul palco Lauro Comastri, Elena Tirabassi, Lauro Margini, Gianluca Benassi, Elisabetta Bertani e Sandra Comastri.