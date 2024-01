Diavoli crescono. Doppia vittoria per under 16 e 18

Una domenica di successi per i Diavoli junior. Doppia vittoria per il Valorugby under 16 e under 18 nei tornei interregionali.

I più piccoli, allenati da Enrico Manghi, hanno sconfitto 19-17 il Formigine conquistandoto quattro punti in classifica, mantenendo salda la quarta piazza. Partiti forte, i Diavoli sono andati in meta prima con Menozzi e poi con Calia. Il primo tempo è finito così 14-0 per i reggiani. Più altalenante la ripresa dove sono andati in meta prima i modenesi, poi di nuovo il Valorugby (Tampelloni), poi ancora due volte i ragazzi del Formigine.

Netta vittoria dei Diavoli under 18 in quel di Città di Castello contro la franchigia dei Centurioni Rugby: 38-3 il risultato finale di un match mai a rischio per il Valorugby che è andato a segno sei volte (Coruzzolo 2, Gorreri, Martinelli, Mussini e Kakaliashvili, quattro le trasformazioni di Bragazzi) conquistando cinque punti che valgono il secondo posto in solitaria nel campionato interregionale di categoria, a soli tre punti dalla capolista Pesaro Rugby.