Diciannovenne denunciato per furto

A 19 anni è già gravato di diversi precedenti e adesso dovrà anche rispondere di furto aggravato, danneggiamento e ricettazione per aver ripulito con un complice il furgone di una ditta. Il giovane, senza fissa dimora, è stato identificato grazie alle indagini dei carabinieri di San Polo. Il 9 giugno la titolare di una società che si occupa di commercio di rottami e rifiuti ha iniziato con il furgone aziendale un giro per effettuare vari carichi di catalizzatori. Arrivati a Canossa alle 10.40, ha parcheggiato il furgone fuori da un’autodemolizione. Un’auto si è affiancata al furgone, due uomini stavano portando via del materiale e, per impedire l’inseguimento, avevano anche forato gli pneumatici del mezzo. Dal veicolo erano spariti 30 catalizzatori, un i-pad aziendale, le chiavi dell’abitazione, dell’azienda e del magazzino, il portafoglio della vittima con 50 euro, un libretto di assegni, carte di credito e documenti personali.

I carabinieri, ricevuta la denuncia dei derubati, hanno rapidamente acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della ditta di rottamazione di Canossa. Le riprese confermavano la dinamica del furto e hanno consentito, tramite vari riscontri, di individuare uno dei ladri già "gravato da numerosi precedenti di specie", che è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Francesca Chilloni