Dieci atlete reggiane chiamate alla riconferma

Weekend di gare a Ravenna per dieci atlete dell’Sgr Ginnastica Reggiana, attese alla seconda prova del campionato Silver di Federginnastica nelle categorie LC e LD. Quindici giorni fa a Cesena, nella 1^ prova regionale del campionato Silver di squadra di LE base di ginnastica artistica le reggiane si erano piazzate al 7° posto. Per l’Sgr Ginnastica Reggiana erano scese in pedana Bianca Marmiroli (J3), Eleonora Cucchi (J1), Giulia Truzzi (J1) e Virginia Reverberi (A4) (infortunata Rita Ruffini, J2). Nella foto: Eleonora Cucchi, Bianca Marmiroli, Rita Ruffini, Giulia Truzzi e Virginia Reverberi, le ragazze dell’artistica allenate da Giada Torre