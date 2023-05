Dietro le quinte di Aterballetto

Cosa c’è dietro a uno spettacolo di Aterballetto? Cosa succede nelle sale della Fonderia di Reggio Emilia? Continua la serie di quattro puntate della Fondazione Nazionale della DanzaAterballetto a cura di Nicolas Ballario: uno dei più apprezzati giornalisti di arte contemporanea che grazie alla sua verve unica e alla sua straordinaria competenza avvicina proprio tutti al mondo dell’arte. La regia delle puntate è di Fabrizio Spucches. In quella proiettata stasera alle 21, la quarta, si presenta "Yeled": una creazione di Eyal Dadon, che porta in scena la riflessione che il coreografo israeliano ha condotto, insieme ai danzatori di Aterballetto, sul momento della vita in cui si arriva a perdere l’innocenza dei bambini. Biglietto intero 3 euro. I biglietti possono essere acquistati anche online su www.biglietteriafonderia39.it oltre che al botteghino della Fonderia.

Info: www.fndaterballetto.it