"Discariche nelle strade della zona stazione"

"Questo è inizio mese in via don Alai, via monsignor Tondelli e viale Piave senza andare in altri punti". La didascalia è allegata alle foto e ai video che mostrano i cumuli di rifiuti lasciati nella notte da incivili, in diverse strade della zona stazione.

"Il Comitato 4 novembre domanda dove è l’assessore Carlotta Bonvicini, forse è impegnata in campagna elettorale... Ci si dovrebbe vergognare e darsi da fare ma visto l’andazzo da ormai cinque anni sicuramente non si migliora", dicono i cittadini arrabbiati. La denuncia è stata fatta anche dal candidato di Coalizione Civica Gino Rossi.