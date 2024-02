Distese, nuove regole: "Da marzo più snelle"

Alla presentazione del bando a sostegno del commercio in centro storico sono intervenuti anche Lorena Belli - dirigente del servizio Attività produttive del Comune, che ha illustrato alcuni aspetti tecnici delle misure per il centro storico - e i presidenti provinciali di Confesercenti, Dario Domenichini, e di Confcommercio, Monica Soncini. Lorena Belli ha spiegato che al momento è in fase di ultimazione la riorganizzazione di parte del mercato cittadino, in particolare dell’area di piazza della Vittoria, dove ora gli ambulanti possono stazionare con i propri mezzi: "In questi mesi si è lavorato per rendere permanente e definitiva la collocazione degli esercenti presenti sulla stessa piazza della Vittoria e in piazza Martiri del 7 luglio, a seguito del loro spostamento temporaneo da piazza San Prospero per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione della piazza dei leoni. Su proposta di Confesercenti, inviata all’Amministrazione e alle altre associazioni di categoria, il Comune ha lavorato per definire e valutare il nuovo assetto, che ha nel frattempo ottenuto anche il parere favorevole delle associazioni del Tavolo unico del commercio e dei rappresentanti degli operatori mercatali riuniti in assemblea plenaria: si è così partiti con una prima fase di sperimentazione, che precede una nuova disposizione definitiva del principale mercato cittadino. Ora, su piazza della Vittoria sono previsti 52 posteggi da 7 per 5 metri e 8 per 5 metri nelle corsie centrali, più grandi rispetto ai 4 per 4 precedenti concessi in piazza San Prospero: questa misura permette il posteggio del mezzo in piazza e di conseguenza una riduzione degli spostamenti di carico e scarico, liberando al tempo stesso i posti di parcheggio venivano utilizzati dagli operatori del mercato. L’ultimo intervento ha infine riguardato i posteggi di piazza Fontanesi, trasferiti temporaneamente su piazza della Vittoria, che sono stati ricollocati nelle originarie posizioni pre-pandemia".

È prevista poi per il prossimo marzo la conclusione dell’iter di approvazione del regolamento per l’occupazione dello spazio pubblico a ridosso degli esercizi, per definire linee e criteri per le distese e i dehor. Sono stati condivisi con la Soprintendenza alcuni criteri a cui gli esercizi possono fare riferimento, senza richiedere alcuna autorizzazione. Chi però volesse derogare a questi criteri dovrà fare una richiesta specifica, che dovrà però superare un iter di approvazione da parte della Soprintendenza. In particolare la normativa in tema di dehor sarà oggetto di un’apposita Commissione consiliare prevista per marzo, che anticiperà il passaggio in Consiglio comunale. Insieme si procederà all’aggiornamento e revisione del Regolamento di igiene degli alimenti e bevande in accordo con l’Asl.

Stella Bonfrisco