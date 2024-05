Distrugge il cancello della vicina. Denunciato un cinquantaduenne

Distrugge il cancello della vicina di casa: un uomo di 52 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con le accuse di danneggiamento aggravato ed esercizio arbitrario dai carabinieri della tenenza di Scandiano. A novembre la donna, nell’intenzione di installare a proprie spese un cancello automatico sul vialetto d’ingresso della propria abitazione per impedire l’accesso all’area privata ad estranei, ha comunicato la sua decisione, tramite il suo avvocato, al vicino in quanto l’uomo gode di una servitù di passaggio sulla superfice. Non avendo ricevuto nessuna risposta da parte del vicino, procedeva dunque con i lavori per l’installazione del cancello. Ad opera ultimata, ha spedito una copia del telecomando del nuovo cancello al 52enne. Il 5 aprile la donna è stata poi avvisata da un vicino che aveva sentito un forte rumore metallico provenire dal cancello e poco dopo ha visto il 52enne giungere in prossimità dell’ingresso. La donna si è quindi recata in cortile e ha così scoperto la spiacevole sorpresa. È stato infatti danneggiato il motore del cancello, sradicato perfino dal pilastro. Un danno economico importante. Non sono mancate le reazioni per quanto avvenuto. È nata un’accesa discussione tra l’uomo e la donna ed è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della tenenza di Scandiano, allertati da alcuni passanti. I militari dell’Arma da subito hanno notato il rapporto piuttosto conflittuale fra le due persone coinvolte. Hanno riportato la situazione sotto controllo, evitando altri problemi. La donna si è in seguito recata presso gli uffici dei carabinieri scandianesi per denunciare. Sono iniziate le indagini sentendo alcuni testimoni. Le valide e concordi testimonianze hanno poi consentito di acquisire a carico del 52enne elementi per la sua presunta responsabilità. Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti. Il 52enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato ed esercizio arbitrario.

m. b.