"Dolce e farina". Ecco i vincitori del contest

La lunga catena che porta la castagna dalla raccolta al tavolo delle degustazioni si è conclusa con una gara promossa dal Parco nazionale dell’Appennino, che partecipare ben 17 cultori-raccoglitori di castagne dell’Appennino tosco-emiliano. È tutto al femminile quel mondo: il contest Dolce e Farina è andato in scena sabato a Sassalbo (Fivizzano) nella sede del Parco e ha visto vincitore l’agriturismo ’Al di là dell’acqua’, di Fivizzano, di Giovanna Zurlo. A sfidarsi produttori di Parma, Reggio, Massa Carrara e Lucca. Seconde a pari merito Francesca Malfanti (Sassalbo) e Paolo Zammarchi (Felino, Parma); terza ’La Bucolika’ di Fazzano. "Sono in Lunigiana da 12 anni – spiega la vincitrice Giovanna Zurlo – in piazza Medicea a Fivizzano abbiamo recentemente aperto una bottega del gusto per valorizzare i prodotti a chilometro zero. Dalla coltivazione del castagno, alla raccolta, alla cernita, all’essicazione con altre aziende: tutta la filiera del castagno è fatta a mano". Le 18 farine (una fuori concorso) sono state valutate da esperti del settore e giornalisti come Mario Giannarelli, Giuseppe Mignani, Doris Corsini, Francesca Nobili e Gabriele Arlotti. Luca Martinelli, consigliere del Parco: "La tradizione millenaria della farina di castagne, pane di queste montagne, unisce i due lati del crinale con significativi riconoscimenti".

s. b.