Domani il singolo di Gazzè. Max al Valli il 20 dicembre

Rientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Max Gazzè torna sulla scena discografica con tante novità: un nuovo inedito, ’Che c’è di male’, un nuovo tour, e un nuovo album di inediti, ’Amor Fabulas’, annunciato per la primavera. Max suonerà al Teatro Valli il 20 dicembre.

’Che c’è di male’, il primo singolo del nuovo progetto, da domani sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali.

Registrato in Inghilterra ai Real World Studios di Peter Gabriel (come tutto il disco), il brano vede la rinnovata collaborazione nel testo dello stesso Max con il fratello Francesco Gazzè.

La nuova tournée partirà da Assisi con una speciale data zero il 28 ottobre. Il tour proseguirà a novembre nei teatri con uno spettacolo inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro. Il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare, oltre ad alcuni successi, brani storici mai suonati prima dal vivo.