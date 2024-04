Domani sera arbitra l’internazionale Sozza

Proseguono a pieno ritmo gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di domani sera, quando alle 20,30 (diretta su Sky Sport, Dazn e Now Tv) arriverà il Cosenza. Mister Nesta ritroverà Elvis Kabashi, mentre dovrà fare a meno di Alessandro Bianco (squalificato un turno) e di Alessandro Marcandalli (infortunato). Nel frattempo la Lega ha reso note le designazioni per la 34esima giornata: ad arbitrare i granata sarà Simone Sozza di Seregno, fischietto internazionale, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Tiziana Trasciatti di Foligno. Il ‘quarto uomo’ sarà invece Luca Cherchi di Carbonia, mentre al Var ci saranno Matteo Gariglio di Pinerolo e Giampiero Mele di Nola. In questa stagione Sozza non ha mai diretto la Reggiana, ma i precedenti sono due e risalgono all’annata 2020-2021 (Serie B) nella gara interna col Venezia (2-1) e poi nella trasferta ad Empoli (0-0).

f.p.