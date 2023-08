Don Camillo vince con il melone a Brescello: buona stagione per i meloni italiani

Appare positiva la stagione dei meloni per l’azienda agricola Don Camillo di Brescello. "La qualità è stata mediamente buona e il calo generalizzato della produzione ha dato respiro al mercato", afferma Ettore Cagna, presidente del gruppo, tra i principali produttori italiani di meloni, con produzioni estese dal nord al sud Italia. "A parte alcuni momenti della stagione, in cui c’è stata qualche sofferenza in Sicilia per la sovrapproduzione e nel Veronese, in generale si sta profilando un buon anno per il melone italiano", conferma l’imprenditore. Il forte caldo ha agevolato i consumi. Intanto sembrano avere successo i brand Dino (lanciato sul mercato dopo due anni di test) e Limelon (melone con retrogusto di lime) della Don Camillo, prodotti che finora stanno dando buoni risultati.