Don Lealdo e don Antenore. Da settant’anni sposi alla Chiesa

Durante la Messa Crismale (delle 9,30) che l’arcivescovo Giacomo Morandi presiede questa mattina in Cattedrale, alcuni presbiteri della diocesi ricordano importanti anniversari del loro ministero.

Settant’anni fa, infatti, furono ordinati sacerdoti dal vescovo Beniamino Socche don Lealdo Antichi (nato a Minozzo nel 1928) e monsignor Antenore Vezzosi (nato a Pantano nel 1931). Ricordano poi il sessantesimo di ordinazione sacerdotale don Giovanni Aguzzoli, don Walter Beltrami, don Riccardo Camellini, don Francesco Dallari, monsignor Carlo Pasotti, don Remigio Ruggerini e don Luigi Veratti. Sono stati ordinati presbiteri cinquant’anni or sono: don Nino Ghisi, rettore del Santuario della Fossetta a Novellara dal 1978 al 2017; don Giancarlo Simonazzi, parroco a Sant’Anselmo dal 2009 al 2022. Venticinque anni fa, nel 1999, il vescovo Gilberto Baroni ha ordinato sacerdoti: don Giuliano Guidetti, parroco di Canolo, Fosdondo e Budrio dal 2006 al 2017, cappellano dell’Ospedale Magati; don Luigi Rossi, parroco dell’unione pastorale "Maria Regina della Pace" di Casalgrande. Il 7 giugno 2014 è stato infine ordinato sacerdote don Gionatan Giordani, vicario parrocchiale in Sant’Agostino, assistente diocesano dei giovanissimi di Azione Cattolica e parroco in solidum a Correggio.