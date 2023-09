Don Paolo Crotti lascia Santa Teresa

Don Paolo Crotti, 46 anni e dal 2014 parroco dell’unità pastorale scandianese, saluta la cittadinanza per assumere l’incarico di rettore del Seminario diocesano. Nativo di Milano, ma cresciuto a Correggio, questo martedì sera celebrerà la sua ultima messa a Scandiano alle 19,30, nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa. Al suo posto diventa parroco don Andrea Cristalli, già a Scandiano da alcuni anni, assieme a don Gabriele Valli che domenica 10 settembre farà l’ ingresso in parrocchia alle ore 18,30 celebrando sempre in Santa Teresa, alla presenza del Vescovo Mons. Giacomo

Morandi. Don Paolo, dopo la messa di commiato di martedì, verrà festeggiato sulla pista polivalente di Santa Teresa dai parrocchiani, alla presenza anche delle autorità comunali.

