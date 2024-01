Donata al Comune l’antica edicola votiva di via Fazzano

CORREGGIO

Donata al Comune di Correggio l’edicola votiva tra via Fazzano e via San Prospero, attualmente di proprietà dell’impresa edile Ellegi di Rio Saliceto. Proprio in quel tratto di strada negli anni scorsi è stata realizzata una rotatoria, che ha permesso di conservare nell’area centrale l’edicola votiva già esistente.

Dopo l’ampliamento di via Fazzano e la realizzazione della ciclopedonale, l’azienda di costruzioni ha manifestato l’intenzione di cedere gratuitamente quell’edicola al Comune.

E visto che quella struttura risulta accessibile ai cittadini e usata in occasione di ricorrenze e celebrazioni religiose, l’ente pubblico ha ritenuto opportuno accogliere la proposta della società edile riese, "per garantire una migliore gestione nel rispetto dell’interesse pubblico e della sicurezza". L’operazione è stata approvata in consiglio comunale, la società donatrice si occuperà anche delle spese notarili.