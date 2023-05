’Donatori in musica in Oncologia’ Ritornano le note benefiche al Core

· Oggi alle 17,30 torna ’Donatori in musica in Oncologia’, rassegna che riprende dopo l’interruzione nel 2020 per l’emergenza sanitaria. Si riprende con il concerto del duo Ilaria Negrotti e Pietro Scalvini (foto), con musiche di Haydn, Telemann, Stamitz, Corrette, Rolla. L’esibizione si svolge al terzo piano del CoRe, a Reggio. Come accadeva nelle passate stagioni, tutti i concerti sono a ingresso gratuito, destinati ai pazienti e aperti al pubblico, fino a esaurimento.

· A Correggio, al teatro Asioli, stasera alle 21 rassegna jazz con il concerto di Shai Maestro al pianoforte, accompagnato da Philip Dizack alla tromba, Orlando le Fleming al contrabbasso e Ofri Nehemya alla batteria. Nato nel 1987 in Israele, Shai Maestro nel 2010 crea la formazione che lo lancia come leader: il trio con il bassista peruviano Jorge Roeder e il batterista israeliano Ziv Ravitz. La band, con base a New York, si afferma rapidamente sulla scena internazionale e da allora la carriera di Shai si è identificata col trio, protagonista dei suoi primi cinque dischi, fino a The Dream Thief (2018), che ha segnato il debutto su etichetta Ecm. C’è dunque aria di nuovo nel suo più recente album, "Human": uno strumento a fiato solista, la tromba di Philip Dizack.

· Al cinema Rosebud a Reggio stasera alle 21 viene proiettato il film ’I guerrieri della notte’ del 1979, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano.