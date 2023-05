Donne del mondo insieme al parco di San Rocco per un incontro e una merenda multiculturale

Domani alle 15.30 al Parco di San Rocco di via Montello si terrà l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, “Donne del mondo insieme a S.Ilario”. Un’occasione per presentare le attività di “Io Sono Mia” per l’anno 2023, il progetto del Laboratorio Permanente Pari Opportunità del Comune di Sant’Ilario che, assieme alle associazioni, promuove il valore delle donne rispetto alla propria autonomia e ai diritti delle persone.

Il programma prevede una merenda multiculturale preparata dalle donne delle varie comunità e associazioni presenti nel territorio locale, realizzata anche grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0. All’incontro interverranno il sindaco Carlo Perucchetti, Anna Giangrandi, assessora a welfare e volontariato, Federica Riccò, presidentessa associazione NonDaSola, Angela Montanari su ’Donne e cambiamento climatico’, Antonella Cerreto con le Donne del Mondo.