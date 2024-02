Donne, storie e amori antichi. La lezione su Penelope e ’le altre’

Donne, storie e amori sono al centro della lezione di oggi della Luc, la Libera università del Crostolo, alla sede universitaria di viale Allegri a Reggio. Alle 17,30 è ospite Giuseppe Zanetto (in foto), che interviene su "Penelope e le altre: madri, mogli, figlie".

Nei poemi epici le donne sono spesso chiamate in causa come madri. Ecuba, nell’Iliade, è soprattutto la madre di Ettore. Anche la madre di Odisseo, Anticlea, menziona Penelope e richiama Odisseo alle responsabilità familiari e politiche che gravano su di lui. Nell’Eneide, Enea ricorda la scomparsa della moglie Creusa e le ultime parole del suo spirito.

Al cinema Rosebud di Reggio stasera alle 21 il film "Fiori d’equinozio", in versione originale con sottotitoli in italiano. Una produzione giapponese del 1958, il primo film a colori del regista Yasujirô Ozu, che usa una tavolozza elegantemente costellata di vivaci macchie di colore rosso, che rappresenta per il maestro un mutamento ben più sostanziale rispetto a quello ovvio e immediatamente percepibile a livello di fotografia.

Proseguono gli appuntamenti dedicati ai temi della pace, che in questi giorni a Reggio Emilia vede ospiti alcuni rappresentanti dell’associazione Parents Circle-Families Forum, organizzazione congiunta israelo-palestinese.

Oggi dalle 9,30 un incontro alla Sd Factory di via Brigata Reggio, alle 20,30 ai Chiostri di San Pietro la proiezione del documentario "One Day After Peace". Alla biblioteca Santa Croce di via Adua, in città, oggi dalle 15 è in programma "Almeno una storia per ciascuno", ciclo di incontro per promuovere la lettura all’interno delle scuole, con un sistema educativo. Oggi si parla di "Fra canone e contemporaneità", itinerari letterari per le scuole superiori di secondo grado (informazioni: tel. 0522-585600).

