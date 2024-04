Dopo black-out e disagi in serie migliora la situazione meteo. Ma le temperature restano rigide

Migliorata la situazione meteorologica in montagna, però anche ieri è nevicato in più riprese, certamente non con l’intensità del giorno prima con una nevicata che ha messo in difficoltà la viabilità, oltre che per il consistente manto nevoso che ha messo in movimento gli spartineve su tutta la rete viaria, per la caduta di alberi e rami carichi di foglie e di conseguenza appesantiti dalla neve (foto). Eventi che hanno causato gravi disagi per alcuni black-out, soprattutto nelle frazione del comune Ventasso, Acquabona e Nismozza, i cui abitanti sono rimasti senza corrente elettrica e quindi al freddo dalle 12.30 alle 20.20 circa senza avere alcuna segnalazione. Ieri le cose sono andate meglio, è nevicato soprattutto nella parte alta dell’Appennino mentre più a valle, almeno nelle ora centrali, si è verificata anche qualche schiarita che ha fatto pensare al miglioramento e quindi al giusto ritorno alla primavera , cominciata da oltre un mese. La temperatura però permane rigida e nel tardo pomeriggio non sono mancati i mezzi spargisale per fare fronte alle gelate notturne.

s. b.