Dopo cinquantadue anni si ritrova la classe 5ªG dell’Amedeo Aosta

Gli alunni del corso G della scuola media Amedeo di Savoia Aosta che hanno iniziato nell’anno scolastico 196869 e terminato il loro percorso nel 197071 si sono dati appuntamento per una serata in pizzeria con tanto di musica e canti in compagnia dopo ben 52 anni.

Questa piacevolissima rimpatriata ha visto la partecipazione di ventiquattro ex alunni con l’aggiunta di due video telefonate a Venezia con Marco Salati ed in Australia con Lina Benedetti che non hanno potuto presenziare. Non tutti risiedono ancora a Reggio Emilia ma qualcuno è venuto da Bolzano, Cremona, Colorno e Viadana.

Nella foto da sinistra a destra ci sono tutti i 24 partecipanti: (in piedi) Bruno Leurini, Gabriella Barbieri, Giuliano Anceschi, William Morini, Fausto Montanari, Tiziano Mussini, Silvia Lasagni, Lucio Cavazzoni, Maria Assunta Ferretti , Fabrizio Spaggiari, Tiziano Barbieri, Antonia Carpi, Daniela Spagni, Eleonora Capecchi, Alessandro Simonini; (seduti ed accosciati) Laila Ferretti, Giuseppina Insinna, Cinzia Lubrano, Elisabetta Fabbi, Danilo Fecoli, Francesca Burani, Claudia Sernagiotto, Loris Migliari e Paolo Vecchi.