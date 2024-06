Dopo il successo Ac/Dc. Il manager Trotta in città. Nuovi eventi in vista

Il successo strepitoso che ha avuto il concerto degli Ac/Dc alla Rcf Arena pare abbia avviato un promettente effetto domino. Complice anche l’altissimo livello di organizzazione che Claudio Trotta e la sua Barley Arts hanno garantito al grande evento che ha richiamato pubblico da tutta Italia, da tutta Europa e da Oltre Oceano. Lo scorso lunedì Claudio Trotta è stato ospite della nostra città, quasi per l’intera giornata, per valutare alcune collaborazioni possibili. Che non si limiterebbero soltanto a concerti ed eventi all’interno di Rcf Arena, ma potrebbero trovare spazio anche in altri luoghi cittadini. Come ad esempio i Chiostri di San Pietro. Oppure, a poca distanza dall’impianto, l’area delle Ex Reggiane: perché proprio in occasione del concerto degli Ac/Dc ha rappresentato uno scenario di convivialità molto apprezzato dai tanti fan arrivati a Reggio Emilia.

Un’idea che ha sicuramente contribuito a rendere la nostra città più attrattiva da un punto di vista di turismo musicale. Così come lo è stata la coincidenza Fotografia Europea e Reggionarra.

Claudio Trotta – accompagnato da Alberto Bigi, ormai di fatto il facilitatore dei rapporti che il ‘tuttofare’ di Barley Arts sta iniziando a tessere a Reggio Emila – ha incontrato Roberto Olivi, presidente di Coopservice (che detiene la quota maggioritaria di Rcf Arena); Luca Torri, amministratore delegato di Stu Reggiane; e una delegazione dell’Amministrazione comunale, uscente, formata dall’assessore Lanfranco De Franco e dal consigliere Davide Corradi. Si è trattato di incontri interlocutori, primi passi di un lungo percorso tutto da costruire.

Difficile che qualche decisione possa essere presa prima dell’esito delle elezioni comunali e comunque fino a quando i nuovi giochi non saranno fatti. Rimangono comunque in programma nuovi incontri, si spera caratterizzati da un clima collaborativo.

Come già sembra esserci stato in questo primo contatto avvenuto dopo il concerto della leggendaria rock band, che con l’energia portata sul palco di Rcf Arena pare aver risvegliato una nuova voglia di fare nell’intera comunità reggiana.

Stella Bonfrisco