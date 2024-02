Doppio appuntamento a Guastalla e Correggio

Doppio appuntamento col teatro dialettale, stasera nella Bassa. Al Ruggeri di Guastalla si apre la rassegna benefica pro Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, con la compagnia "Nuovi giovani alla ribalta" di Pegognaga che alla 21 porta in scena la commedia "Me, l’amic e l’amante", tratta da un testo di Oreste De Santis. Federico è single, tranquillo e felice, se non fosse per le continue intrusioni della sorella Maria, che lo vorrebbe sposato…

Rassegna dialettale benefica pure al teatro Asioli di Correggio, dove oggi alle 20,30 c’è "Se negh pinseva mia mè" dell’Artemisia Teater, con Antonio Guidetti, Cristina Cavalca, Giuliatta Mora, Maurizio Bondavalli. Riuscirà l’amore trionfare sul vile denaro? Riuscirà il povero Angiolino, ignaro protagonista della storia, a trovare il bandolo della matassa?